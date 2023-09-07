Флеболог высказалась об опасности сидения в позе «нога на ногу»

Об опасности сидения в позе «нога на ногу» высказалась хирург-флеболог, лимфолог и УЗИ-диагност столичной клиники Щербатовой Ольга Дубровская.

Многие уверены, что такая привычка провоцирует варикоз, но это не так, заявила она. Механически воздействовать самому себе на вены в ногах довольно непросто.

«Попробуйте сейчас положить одну ногу на другую. А теперь попытайтесь продавить ногой колено. Не выходит? Но тогда как же у вас в расслабленной позе получится сдавить вену, которая защищена кожей и плотной мышечной стенкой? Превратить мощный поток крови в слабую струйку таким образом — это что-то на уровне фантастики», — объяснила специалист.

Если варикоз и появляется у людей, которым нравится сидеть в такой позе, то точно не по этой причине. Скорее всего, варикоз какое-то время был в анамнезе, а потом стал заметнее, отметила Дубровская.

И все же пристрастие к сидению в позе «нога на ногу» может иметь опасные последствия, продолжила врач.

«Неврологи и ортопеды за такую привычку вас точно не похвалят. Воздействовать таким образом на нерв как раз можно, в этом случае вы почувствуете онемение и бегание мурашек. А сама поза постепенно приводит к перекосу таза и нарушению осанки», — рассказала она.