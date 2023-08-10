Фитнес-тренер поделился способами введения тренировок в привычку

Способами введения тренировок в привычку поделился с Мoslenta.online онлайн фитнес-тренер Максим Сливак.

В первую очередь специалист рекомендовал определиться и задать цели тренировок. При чем это должна быть не одна большая цель, а несколько маленьких. Так будет легче достигать желаемого. В стремлении вести активный образ жизни также должен быть четкий график, отметил он.

Чтобы заниматься с удовольствием, очевидно, надо выбрать подходящее направление. Когда человек найдет тренировку по душе, у него появится желание идти снова. Если не нравится тренажерный зал, можно выбрать йогу или танцы.

По мнению Сливака, спорт полезно внедрять в рутинную жизнь. Например, при большом количестве дел по дому можно прерываться на подход приседаний или отжиманий, а на работу отправиться на пешком или на велосипеде. Заставить себя заниматься в одиночку сложнее, поэтому фитнес-тренер посоветовал найти единомышленника и ходить на тренировки вместе.