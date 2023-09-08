Финалистка «Голоса» высказалась об отношении Градского к работе

Об отношении певца и композитора Александра Градского к работе высказалась в беседе с «Пятым каналом» финалистка проектов «Голос» и «Три аккорда» на Первом канале, солистка театра «Градский Холл» Алла Рид. Певица отметила, что Градский полностью включался в работу с каждым из своих подопечных.

«Понятно, что кто-то ему нравился больше, кто-то меньше, как любому человеку. Но он включался в каждого, то есть он заглядывал тебе в нутро и искал там что-то особенное», — заявила Рид.

Артистка отметила, что, будучи ее наставником на шоу «Голос», Градский всегда особое внимание уделял подбору репертуара. Он никогда не думал о себе больше, чем о других, подчеркнула она.