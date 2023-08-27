Филипп Киркоров впервые сообщил о полной семье

Певец Филипп Киркоров впервые сообщил о том, что его семья стала полной. В 2022 году артист встретил свою любовь, и уже девять месяцев они живут вместе, передает KP.RU.

Киркоров отметил, что иногда ему не хочется выходить из дома, а уж тем более улетать на гастроли, потому что не хочется расставаться с близкими.

«Все сейчас в моей жизни сложилось. У меня никогда не было семьи… И вот уже девять месяцев у меня полная семья. Не важно, как. Не важно, с кем. Важно, что семья. Важно, что любовь», — подчеркнул 56-летний певец.