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23:00, 17 октября 2023
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Филипп Киркоров улетел из России

Филипп Киркоров улетел из России

© Кадр: @fkirkorov

Без детей улетел из России в Китай певец Филипп Киркоров. Об этом артист рассказал в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Добро пожаловать в Гуанчжоу! А что я буду тут делать — большой-большой секрет!» — заявил он в сторис.

Киркоров снял видео на фоне местного колеса обозрения, после чего отправился в другой город страны — Шэньчжэнь.

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