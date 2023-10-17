Филипп Киркоров улетел из России

Без детей улетел из России в Китай певец Филипп Киркоров. Об этом артист рассказал в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Добро пожаловать в Гуанчжоу! А что я буду тут делать — большой-большой секрет!» — заявил он в сторис.

Киркоров снял видео на фоне местного колеса обозрения, после чего отправился в другой город страны — Шэньчжэнь.