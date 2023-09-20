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20:27, 20 сентября 2023
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Филипп Киркоров показал на видео бицепс

Филипп Киркоров показал на видео бицепс

© Кадр: @fkirkorov

Бицепс левой руки показал на видео 56-летний известный российский певец Филипп Киркоров. Роликом он поделился на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Ну это действительно красиво! Это божественно красиво!» — говорит артист.

Таким образом он ответил на нападки певицы Славы (Анастасия Сланевская), которая накануне заявляла, что из-за многочисленных пластических операций исполнитель не может двигать левой рукой.

«Что бы кто ни говорил, Филипп выглядит отлично», «Наконец-то нормальный вид, а то как попугай», «Красавчик», — прокомментировали юзеры.

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