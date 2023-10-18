Филипп Киркоров станцевал на улице в Китае и восхитил россиян

Танец певца Филиппа Киркорова на улице в Китае восхитил россиян. Видео артист опубликовал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Зарядил батарейки шоппингом и прогулками по Шэньчжэню», — прокомментировал Киркоров. В ролике он танцует на улице, за ним виден парк аттракционов.

«Чтоб я так отжигал в 56», «Позитивный, энергичный, шикарный», «Какой зажигательный танец, Филипп», «Молодец. Самый нормальный мужик для своего возраста», «Кайфовый. Такой Филипп мне больше нравится», «Красавчик», «Класс», «Парень без возраста», «Ты энерджайзер», «Танцы огонь. Пошла жара», — написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров улетел из России.