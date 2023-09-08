Фигурист Костомаров станет героем сериала «Киборг»

Известный российский фигурист Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг». Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», передают «Известия».

Заместитель гендиректора Premier Макар Кожухов пояснил, что в основе сюжета лежат историй людей, потерявших конечности и использующих роботизированные протезы.

В том числе, в фильме будет рассказана история Костомарова, которому в 2023 году во время длительной болезни врачи ампутировали стопы. После выписки из больницы спортсмен носит на ногах протезы: он в них ходит и тренируется.