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18:59, 08 сентября 2023
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Фигурист Костомаров станет героем сериала «Киборг»

Фигурист Костомаров станет героем сериала «Киборг»

© Фото: @romankostomarovkrs

Известный российский фигурист Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг». Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», передают «Известия».

Заместитель гендиректора Premier Макар Кожухов пояснил, что в основе сюжета лежат историй людей, потерявших конечности и использующих роботизированные протезы.

В том числе, в фильме будет рассказана история Костомарова, которому в 2023 году во время длительной болезни врачи ампутировали стопы. После выписки из больницы спортсмен носит на ногах протезы: он в них ходит и тренируется.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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