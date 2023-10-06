Известный фигурист перенес серьезную операцию

Серьезную операцию на колено перенес известный российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин. Об этом он сообщил на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Осталось еще второе колено, но это уже другая история», — предписал он снимок.

Спортсмен опубликовал фото, на котором лежит в больничной палате с перебинтованной о колена до голени левой ногой.

«Алексей, поправляйся, ты наше национальное достояние», «Поправляйся скорее, Алешка — титановая ножка», «Здоровья вам крепкого, наш чемпион», «Ждем на льду!» — прокомментировали подписчики фигуриста.