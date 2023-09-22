Россияне раскритиковали фигуру Насти Ивлеевой после похудения

Фигуру блогера и телеведущей Насти Ивлеевой после похудения раскритиковали россияне в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость опубликовала видео, в котором позирует перед объективами камер на показе итальянского модного дома Prada. На мероприятии она появилась в коротком черном платье и туфлях-лодочках, образ дополнила очками с прозрачными стеклами и черной оправой, а волосы собрала в низкий хвост.

«Сочная Анастасия, вернись», «Вы серьезно? Ужасно же», «Настюша, не дури — покушай», «Ты себя хорошо чувствуешь?», «Анорексия что ли развилась?», «Сильно исхудала, надо бы набрать вес», «Не верю. Никогда Ивлеева такой не была, даже на спорте и при правильном питании. "Оземпик" 100 процентов», — написали пользователи сети.

Поклонники поддержали знаменитость. «Очень круто. Настя не перестает удивлять», «Как Настя преобразилась. Полный улет», «Наша русская [американская супермодель] Белла Хадид», «Классно выглядишь», «Какая красота», «Стройная, строгая, с иголочки», «Какая куколка», «Фигура бомба», — написали они комплименты.