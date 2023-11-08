Фигура 40-летней Канделаки вызывает восторг. Как ей это удается?

Фигура журналистки Тины Канделаки у многих вызывает восторг. О том, как 40-летней телеведущей удается оставаться в форме, она рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость сообщила подписчикам, что ежедневно занимается спортом в течение часа, ложится спать не позже 22-23 часов, а встает в 7-8 утра.

Ранее диетолог Гинзбург развеял миф о влиянии еды перед сном на фигуру. По его словам, поздние ужины могут не мешать похудению.