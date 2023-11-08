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00:01, 08 ноября 2023
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Фигура 40-летней Канделаки вызывает восторг. Как ей это удается?

Фигура 40-летней Канделаки вызывает восторг. Как ей это удается?

© Фото: @tina_kandelaki

Фигура журналистки Тины Канделаки у многих вызывает восторг. О том, как 40-летней телеведущей удается оставаться в форме, она рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

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