Стало известно о возвращении на телевидение «Фабрики звезд»

О возвращении на телевидение «Фабрики звезд» в новом формате стало известно из Telegram-канала директора ТНТ Тины Канделаки.

«Я как продюсер вижу, что музыка сегодня нуждается в перезагрузке. Музыкальные байопики хотят снимать про "Иванушек", "Кино" и "Руки Вверх!", потому что за последние годы других таких глыб не появилось. Но это не значит, что их нет, эти бриллианты просто нужно найти и обрамить», — написала знаменитость.

Программа будет называться «Новая Фабрика Звезд». По информации РБК, кастинги для участия в шоу начнутся 26 октября по всей России.

Впервые «Фабрика звезд» вышла в эфир на Первом канале в 2002 году.