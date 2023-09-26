Евгений Тепляков открыл сбор денег для своих детей и похвастался первым донатом

Отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений открыл сбор денег на нужды своим восьми детям и уже похвастался первым донатом. На своем YouTube-канале «Учимся с Алисой» многодетный отец отметил, что неравнодушные подписчики перевели ему 14 тысяч рублей.

«Купим детям на эти деньги что-нибудь хорошее. Планшет, полпланшета… Оплатим вуз, два вуза», — говорит Тепляков на видео.

В комментариях к публикации один из пользователей поинтересовался, зачем люди переводят Теплякову деньги. «Правильно. Лучше купить нам квартиру. Мы тоже так считаем, но, к сожалению, никто не покупает», — ответил ему многодетный отец.

С какой целью Тепляков открыл сбор денежных средств, он не уточнил. По его словам, все донаты будут «потрачены с пользой».