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20:30, 07 сентября 2023
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Эвелина Бледанс показала свои помидоры

Эвелина Бледанс показала свои помидоры

© Кадр: @bledans

Свою теплицу с подогревом показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная актриса Эвелина Бледанс. Она пожаловалась, что помидоры у нее растут плохо.

«Ну не растут у меня они, не растут. Но я их использую для других, своих целей. Я, например, обожаю аромат их листочков. Для меня это волшебный аромат. В магазине вы такого не найдете», — заявила знаменитость.

Бледанс добавила, что, в отличие от помидоров, огурцы в ее теплице растут отлично. Они радовали ее в течение всего лета. К осени плодов стало заметно меньше.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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