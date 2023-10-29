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21:05, 29 октября 2023
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Этот прием поможет сохранить молодость мозга! Врач Мосли раскрыл секрет

Этот прием поможет сохранить молодость мозга! Врач Мосли раскрыл секрет

© Фото: Kaspars Eglitis / Unsplash

Прием, который поможет сохранить молодость мозга раскрыл врач Майкл Мосли. В интервью изданию The Mirror медицинский эксперт пояснил, что секрет заключается в танцах.

По словам врача, десять минут танцев в день способы сохранить когнитивные функции мозга до глубокой старости. Кроме того, активные движения помогают в борьбе с депрессивными состояниями, способствуют улучшению памяти и защищают от слабоумия.

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