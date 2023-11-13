Люди
18:00, 13 ноября 2023
1 мин.

Это убивает почки! Список опасных лекарств от Мясникова вас удивит

Это убивает почки! Список опасных лекарств от Мясникова вас удивит

© Фото: Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

Список опасных лекарств, которые негативно влияют на работу почек, в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Этот перечень вас удивит!

По словам эксперта, большинство известных антибиотиков убивают почки. Плохо на орган выделительной системы влияют также анальгетики, мочегонные и препараты для снижения веса.

Чтобы сохранить здоровье почек, необходимо следить за показателями давления, глюкозы, холестерина и веса, отметил врач.

Ранее Александр Мясников предупредил о смертельно опасном напитке.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.