Это убивает почки! Список опасных лекарств от Мясникова вас удивит

Список опасных лекарств, которые негативно влияют на работу почек, в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Этот перечень вас удивит!

По словам эксперта, большинство известных антибиотиков убивают почки. Плохо на орган выделительной системы влияют также анальгетики, мочегонные и препараты для снижения веса.

Чтобы сохранить здоровье почек, необходимо следить за показателями давления, глюкозы, холестерина и веса, отметил врач.

Ранее Александр Мясников предупредил о смертельно опасном напитке.