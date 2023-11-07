Это не поможет! Врач назвала две важные ошибки худеющих

Две ошибки худеющих назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Так, экстренное похудение, по словам специалиста, может обернутся обвисшей кожей, мышечной слабостью, психическими расстройствами и нарушениями менструального цикла. Эксперт посоветовала снижать вес постепенно на пять-десять процентов в течение трех-шести месяцев.

Кроме того, эндокринолог порекомендовала не ограничивать себя в приемах пищи — это не поможет. По ее словам, необходимо есть часто, но небольшими порциями.