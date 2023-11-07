09:00, 07 ноября 2023
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Это не поможет! Врач назвала две важные ошибки худеющих
© Фото: I yunmai / Unsplash
Две ошибки худеющих назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Так, экстренное похудение, по словам специалиста, может обернутся обвисшей кожей, мышечной слабостью, психическими расстройствами и нарушениями менструального цикла. Эксперт посоветовала снижать вес постепенно на пять-десять процентов в течение трех-шести месяцев.
Кроме того, эндокринолог порекомендовала не ограничивать себя в приемах пищи — это не поможет. По ее словам, необходимо есть часто, но небольшими порциями.