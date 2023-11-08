Это не подкат! Елена Летучая захотела похвалить мужчин

Это не подкат! Телеведущая Елена Летучая захотела похвалить мужчин, об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

«В обществе делать комплименты женщинам — принято и как-то естественно, а вот с мужчинами все сложнее. Ну согласитесь, что гораздо реже мы все отмечаем, что мужчине очень идет сегодняшний костюм или что у него безупречная укладка», — написала знаменитость.

Комплимент — обратная связь от мира, подтверждение ценности человека, способ побороть сомнения. Летучая сослалась на мнение психологов, которые считают, что мужчинам надо обязательно делать комплименты, и они в них нуждаются иногда больше женщин. Телеведущая написала, что часто делает комплименты мужу.

Но следует следить за контекстом: если мужчина, которому женщина решила сделать комплимент, не близкий друг, он может воспринять похвалу, как неумелый подкат. Важно верно оценить ситуацию, чтобы быть правильно понятой.

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