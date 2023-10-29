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09:05, 29 октября 2023
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Это делает каждый. Названа главная ошибка при похудении

Это делает каждый. Названа главная ошибка при похудении

© Фото: Unsplash

Главную ошибку при похудении назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, это нарушение питьевого режима.

Доктор объяснила, что нередко люди путают голод с жаждой. Когда организм получает достаточно воды, есть хочется не так часто, уточнила она. Кроме того, правильный питьевой режим ускоряет обмен веществ.

Павлова рекомендует выпивать в день около 30 миллилитров воды на один килограмм веса. При этом летом и при физических нагрузках объем выпитого надо увеличивать.

Одной из важнейших привычек эндокринолог назвала питье стакана теплой воды после пробуждения.

Ранее доктор Павлова раскрыла способ замедлить старение.

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