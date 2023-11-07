Эти знаки зодиака встретят свою любовь! Прогноз от ясновидящей на 2024 год

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала Marie Claire, кто встретит свою любовь в 2024 году. Согласно ее прогнозу, повезет представителям пяти знаков зодиака.

В следующем году удача на личном фронте ожидает Тельцов. Им можно первыми признаваться в чувствах, такая смелость способствует удачному роману. Тем, кто расстался с возлюбленным, не стоит торопиться. «Любовь сама вас настигнет», — заявила эксперт.

Настоящая любовь ждет и Раков. «Вихрь романтических встреч закружит вас уже в начале года, а к концу весны вы сможете определиться в своих фантазиях и связать планы на будущее с определенным человеком», — рассказала Ахметжанова.

Девы могут встретить избранника благодаря общим знакомым. Об этой возможности также не стоит забывать Водолеям, которым ясновидящая посоветовала самостоятельно проявлять инициативу, чтобы найти любовь к середине весны. 2024 год также станет благоприятным для Скорпионов — им смело можно разрывать неподходящие отношения и искать что-то новое.

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