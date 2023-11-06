Эта еда вызывает рак! Мясников призвал не есть любимое блюдо молодежи

Еду, вызывающую развитие рака кишечника, назвал доктор и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он призвал не есть переработанное мясо.

На здоровье ЖКТ плохо влияет любимое блюдо молодежи — гамбургеры, а также колбасы, бекон и другие мясопродукты. Рацион с большим количеством джанкфуда и недостатком клетчатки — фактор риска развития онкологических заболеваний.

На возникновение рака также влияет ожирение, отметил Мясников. По его словам, злокачественные опухоли кишечника чаще выявляют в США, Австралии и Европе и реже — в азиатских странах. Это связано с неправильной диетой жителей указанных регионов.

Ранее Мясников назвал опасную популярную добавку к пище.