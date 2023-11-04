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13:30, 04 ноября 2023
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«Есть внебрачный сын». Лепс впервые раскрыл шокирующую тайну

«Есть внебрачный сын». Лепс впервые раскрыл шокирующую тайну
© Фото: Wikimedia

Шокирующую тайну о своем внебрачном сыне раскрыл музыкант Григорий Лепс в интервью «Пятому каналу». Он впервые рассказал, что у него есть взрослый наследник.

«Я не общаюсь. Видел один раз... Там есть семья, лезть туда не нужно», — заявил Лепс. Он также не уточнил, какая женщина стала матерью его сына.

По словам музыканта, практически у всех звезд шоу-бизнеса есть внебрачные дети, но не все готовы в этом признаться.

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