Почему есть сладкое вечером вреднее, чем утром? Доктор Павлова дала ответ!

Ответ на вопрос, почему есть сладкое вечером вреднее, чем утром, дала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«В зависимости от времени суток у нас в организме существенно меняется активность гормона инсулина. Чем больше вы его стимулируете (а употребление сладкого вечером — это как раз стимуляция синтеза инсулина), тем больше будет процесс жирообразования. К тому же, такие вредные поздние перекусы лишь стимулируют центр голода. Поэтому все сладкое нужно употреблять в первой половине дня», — объяснила доктор.

Она добавила, что от сладких конфет же лучше отказаться вовсе. Лучше найти им альтернативу — например, есть в первой половине дня небольшое количество горького шоколада. При этом нужно медленно рассасывать дольку, не запивая ее чаем, кофе или водой.

Ранее о том, сколько шоколада можно съедать в день, рассказала врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина.