Есть риск инсульта! Кардиолог сравнила отказ от рыбы с курением

С курением сравнила отказ от рыбы кардиолог Наталья Гаврилюк. Ее цитирует «Комсомольская правда».

«Употребление рыбы настолько же защищает от инфарктов и инсультов, насколько курение им способствует. По сути, влияние такого же масштаба, но с другим знаком. Так что не есть рыбу — это почти то же самое, что курить», — заявила эксперт.

По ее словам, употребление рыбы хотя бы раз в неделю уменьшает вероятность развития ишемической болезни сердца на 15 процентов. А если есть рыбу два-четыре раза в неделю, риск инсульта становится ниже на шесть процентов. Люди, которые не едят рыбу совсем, больше других подвержены инфарктам и инсультам.

Гаврилюк добавила, что в наше время сильно переоценивается польза рыбьего жира и кислот омега. По сравнению с рыбой, они не так заметно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Поэтому применять их следует только тем, кто страдает непереносимостью рыбы.