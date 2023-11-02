Есть и не толстеть! Эти советы помогут не набрать лишний жир зимой

Советы по поводу того, как есть и не толстеть зимой, дала в интервью Pravda.ru диетолог Анна Гончарова. Не набрать лишний жир поможет употребление натуральных продуктов.

Зимой можно делать горячие ягодные отвары из брусники, клюквы и облепихи. Они согревают, придают бодрости и практически не содержат калорий.

Полезны также сезонные соленья — квашеная капуста, маринованные, моченые яблоки, маринованные и соленые арбузы. Эти продукты содержат молочные кислоты, ферменты и витамины.

В холодное время года особенно важно не пропускать завтрак. Утром можно есть горячие блюда из яиц или творога. На обед диетолог рекомендовала есть супы.

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