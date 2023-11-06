Ешь и худей! Диетолог развеял миф о влиянии еды перед сном на фигуру

Миф о негативном влиянии еды перед сном на фигуру развеял в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. По его словам, поздние ужины могут не мешать похудению.

«Все зависит от того, что именно есть на ночь. Например, стакан молока или кефира с хлопьями ничего плохого не сделает. Более того, легкая еда на ночь успокоит и позволит быстрее уснуть. А как мы знаем, хороший сон способствует снижению веса», — заявил эксперт.

Если же сдерживать себя и не есть, даже если очень хочется, сон нарушается, человеку могут сниться кошмары.

«Нарушение структуры сна перерастает в тревожность, в конфликтность, что негативно сказывается и на похудении. Человеку в целом становится сложнее соблюдать ограничения в питании», — добавил Гинзбург.