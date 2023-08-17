Эндокринолог сравнила пользу дыни и арбуза

Пользу дыни и арбуза сравнила в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

По словам врача, оба плода содержат в себе почти одинаковое количество витаминов и микроэлементов. Но, например, в арбузе больше ликопина, который снижает риск атеросклероза, улучшает зрение, полезен для предстательной железы мужчинам и укрепляет иммунитет. Еще в нем содержится полезная для сердца и сосудов аминокислота цитруллин. Тогда как дыня отличается высоким уровнем витамина С, а также вырабатывает гормон счастья — серотонин.

Но оба продукта имею высоких гликемический индекс, то есть пробуждают аппетит. Поэтому Павлова рекомендовала есть их как десерт — после завтрака или обеда. При злоупотреблении у арбуза и дыни также есть побочные эффекты: первый обладает мочегонным эффектом, а второй — слабительным.