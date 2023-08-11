Эндокринолог предупредила любителей выпивать бокал вина за ужином об опасности

Любителей выпивать бокал вина за ужином предупредила об опасности в личном Telegram-аккаунте эндокринолог Зухра Павлова.

«Всегда существует опасность, что один бокал за ужином вечером превратится в несколько, а потом напитки становятся все крепче. И вот человек уже не заметил как подсел на алкоголь. Выбраться из этой зависимости не просто даже медикаментозными методами. Часто нужна помощь психолога», — написала врач.

В вине, как и в водке, содержится этиловый спирт. По словам Павловой, он может спровоцировать не только алкоголизм, но и развитие серьезных заболеваний: цирроза, диабета и онкологии.

Кроме того, эндокринолог рассказала, что красное вино приводит к проблемам со сном и вызывает головные боли. Тогда как белые вина еще и разрушают зубы и мешают нормальной работе внутренних органов.