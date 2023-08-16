Эндокринолог назвала основную опасность курения

Основную опасность курения, которая становится главной причиной смертности в наши дни, в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она подчеркнула, что употребление табака даже в самых малых количествах приводит к хроническому бронхиту, онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Последние, по ее словам, и приводят к летальному исходу чаще всего. Доктор пояснила, что тонус сосудов у курильщиков со стажем примерно на 40 процентов ниже, чем у некурящих. Это связано с тем, что даже одна сигарета за 12 часов снижает выработку оксида азота в организме.

Врач отметила, что на этом фоне не существует безопасного уровня табачного дыма. Он вреден не только для курящих людей, но и для окружающих, в том числе детей.