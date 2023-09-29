Эндокринолог объяснила появление прыщей перед менструацией

Появление прыщей перед менструацией объяснила врач-эндокринолог столичной клиники Екатерина Бузина.

Гормональная причина возникновения акне — недостаток прогестерона во второй фазе менструального цикла. На уровень гормона влияет несколько факторов, например, дефицит нутриентов и излишняя худоба. В последнем случае вернуть нормальную работу половой системы поможет только лептин, вырабатываемый жировой тканью. Гормональный сбой могут вызывать и перелеты на самолете.

Высыпания на коже и выпадение волос могут спровоцировать заболевания яичников, предупредила Бузина. Кроме того, прогестерон может начать снижаться у женщин в возрасте старше 35 лет, в этом случае его уровень следует поддерживать гормональными препаратами.