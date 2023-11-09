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02:00, 09 ноября 2023
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«Блистать как новогодняя елка!» Лисовец дал рекомендации по выбору новогодних нарядов

«Блистать как новогодняя елка!» Лисовец дал рекомендации по выбору новогодних нарядов

© Фото: Unsplash

Рекомендации по выбору новогодних нарядов дал россиянкам стилист и телеведущий Владислав Лисовец. Его слова приводит издание Teleprogramma.pro.

«В моде кожа, блестящее, люрекс, пайетки. Если раньше я говорил, что нужно оставить ярче себя елку, то в нынешнее время вы можете блистать так же, как новогодняя елка. Кстати, елка может быть украшена не так и нарядно, а вот себя можете украсить», — поделился мнением модный эксперт.

При этом ведущий посоветовал все же не обращать большого внимания на тренды и одеться в новогоднюю ночь по своему желанию. Он также призвал не бояться экспериментов и пробовать самые смелые образы, которые в обычной жизни многие не решились бы примерить.

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