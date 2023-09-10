44-летняя Елена Летучая сделала необычную бьюти-процедуру для омоложения кожи

Необычную бьюти-процедуру для омоложения кожи сделала во время путешествия по Хабаровскому краю 44-летняя телеведущая Елена Летучая. Видеозаписью с посещения улиточной фермы она поделилась в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Летучая и одна из ее попутчиц посадили себе на лица больших улиток. Телеведущая иронично заметила, что планирует таким образом омолодиться хотя бы на пять лет.

После этого знаменитость отправилась в ресторан, где попробовала улиток на вкус. Деликатес ей понравился.

«Улитки здесь не только для красоты, но и для сытости. Я слопала и за себя, и за соседа. Очень вкусно!» — поделилась впечатлениями она.