Экстремальное похудение! Сколько килограммов сбросила Настя Ивлеева?

Экстремальное похудение! Телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала, сколько килограммов она сбросила в этом году.

В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) звезда призналась, что похудела на 17 килограммов. Сейчас телеведущая весит 54-55 килограммов. Максимальный вес Ивлеевой был 72 килограмма.

«Вы говорите, что скучаете по моим прежним формам... Если любишь, отпусти», — заявила звезда поклонникам.

Ранее резко похудевшая Ивлеева столкнулась с критикой в соцсетях.