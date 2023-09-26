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23:32, 26 сентября 2023
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Страдающая анорексией экс-возлюбленная Тимати сделала липосакцию рук

Страдающая анорексией экс-возлюбленная Тимати сделала липосакцию рук

© Фото: @missalena.92

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Алена Шишкова, которая длительное время страдала анорексией и булимией, обратилась к пластическому хирургу. У специалиста она сделала липосакцию рук, сообщает StarHit.

Кроме того, Шишкова решилась на корректировку овала лица. При этом модель месяц назад в соцсетях призналась, что около 2,5 месяцев провела в специализированной клинике, где боролась с анорексией.

«Голову так и не вылечили», «Липосакцию мозга?», «Такая красивая, а какая же неуверенная в себе. Грустно», — прокомментировали эту новость подписчики Telegram-канала YOBAJUR.

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