Страдающая анорексией экс-возлюбленная Тимати сделала липосакцию рук

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Алена Шишкова, которая длительное время страдала анорексией и булимией, обратилась к пластическому хирургу. У специалиста она сделала липосакцию рук, сообщает StarHit.

Кроме того, Шишкова решилась на корректировку овала лица. При этом модель месяц назад в соцсетях призналась, что около 2,5 месяцев провела в специализированной клинике, где боролась с анорексией.

«Голову так и не вылечили», «Липосакцию мозга?», «Такая красивая, а какая же неуверенная в себе. Грустно», — прокомментировали эту новость подписчики Telegram-канала YOBAJUR.