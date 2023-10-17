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14:34, 17 октября 2023
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Экс-супруг Бузовой продал квартиру в Москве и попал под суд

Экс-супруг Бузовой продал квартиру в Москве и попал под суд

© Фото: @tarasov23

Под суд после продажи квартиры в Москве попал футболист и экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов. По данным StarHit, спортсмен обманул риелтора при заключении сделки.

По имеющейся информации, в 2022 году Тарасов не заплатил оговоренную заранее сумму специалисту по недвижимости и перестал выходить на связь. Досудебную претензию футболист проигнорировал.

Суд удовлетворил иск риелтора и обязал Тарасова выплатить деньги. Футболист должен агентству недвижимости 205 тысяч рублей. Известно также, что Тарасов подавал апелляцию, однако Мосгорсуд вынес решение не в его пользу.

Ранее уехавшая из России певица Монеточка продала свою квартиру в центре Москвы.

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