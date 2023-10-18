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13:13, 18 октября 2023
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«Мне страшно»: экс-солистка «Фабрики» вышла на связь из Израиля

«Мне страшно»: экс-солистка «Фабрики» вышла на связь из Израиля

© Фото: Unsplash

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева вышла на связь из города Ашкелон в Израиле и поделилась своими переживаниями по поводу обострения израильско-палестинского конфликта. Сообщение из соцсетей певицы цитирует KP.RU.

«Да, мне страшно. Но я выбираю каждый день жизнь, семью, свою деятельность. Делаю хоть что-то из рутины», — рассказала Савельева.

Певица 14 лет проживает в Израиле вместе со своим мужем, актером Кириллом Сафоновым. Чета приобрела недвижимость на юге страны недалеко от границы с сектором Газа. В этом же городе живут мать и две сестры Сафонова.

Ранее на связь из Израиля вышел юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом).

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