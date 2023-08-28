Экономист назвала мешающие большинству россиян копить деньги факторы

Мешающий большинству россиян копить деньги фактор назвала экономист Наталья Проданова. Ее цитирует «Подмосковье сегодня».

По мнению специалиста, многих людей подводят низкая финансовая грамотность и неумение планировать свои расходы. Из-за этого они не могут достичь денежной стабильности и накопить средства на будущее.

Часто россияне стремятся жить «на широкую ногу», тратя при этом в разы больше имеющегося заработка. Покрыть разницу им помогают кредиты и микрозаймы.

Есть и те, кто зарабатывает достаточно хорошо, но живет одним днем, поэтому тоже ничего не откладывает.