11:29, 28 августа 2023
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Экономист назвала мешающие большинству россиян копить деньги факторы
© Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash
Мешающий большинству россиян копить деньги фактор назвала экономист Наталья Проданова. Ее цитирует «Подмосковье сегодня».
По мнению специалиста, многих людей подводят низкая финансовая грамотность и неумение планировать свои расходы. Из-за этого они не могут достичь денежной стабильности и накопить средства на будущее.
Часто россияне стремятся жить «на широкую ногу», тратя при этом в разы больше имеющегося заработка. Покрыть разницу им помогают кредиты и микрозаймы.
Есть и те, кто зарабатывает достаточно хорошо, но живет одним днем, поэтому тоже ничего не откладывает.