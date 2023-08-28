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11:29, 28 августа 2023
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Экономист назвала мешающие большинству россиян копить деньги факторы

Экономист назвала мешающие большинству россиян копить деньги факторы

© Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Мешающий большинству россиян копить деньги фактор назвала экономист Наталья Проданова. Ее цитирует «Подмосковье сегодня».

По мнению специалиста, многих людей подводят низкая финансовая грамотность и неумение планировать свои расходы. Из-за этого они не могут достичь денежной стабильности и накопить средства на будущее.

Часто россияне стремятся жить «на широкую ногу», тратя при этом в разы больше имеющегося заработка. Покрыть разницу им помогают кредиты и микрозаймы.

Есть и те, кто зарабатывает достаточно хорошо, но живет одним днем, поэтому тоже ничего не откладывает.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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