Телеведущая Екатерина Андреева раскрыла свое местонахождение

Свое местонахождение раскрыла в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая Екатерина Андреева. 61-летняя звезда Первого канала отправилась с подругой на отдых в Перу.

«Об этой стране я мечтала… 14,092 километра — и на месте», — написала Андреева в сторис.

Первым делом знаменитость посетила столицу южноамериканского государства Лиму, где попробовала местный гастрономический хит — картофель. «Сортов картошки тут море! Мы с вами многие даже не видели», — рассказала она.