Его свойство уникально! Этот простой продукт нужен каждому

Простой и уникальный продукт, обладающий массой полезных свойств и качеств, назвал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, квашеная капуста, содержащая пробиотики и пребиотики, нужна каждому.

«Несмотря на то, что это не кисломолочный продукт, — это источник бифидо- и лактобактерий, которые положительно влияют на обмен веществ и пищеварение», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что квашеная капуста может быть не полезна только в одной случае — если при ее приготовлении использовалось много соли. В этом случае закуска станет опасна для людей с гипертонией и хроническим заболеванием почек.

При правильном приготовлении Гинзбург рекомендует добавить в капусту лук, оливковое масло и клюкву. Это сделает продукт наиболее полезным, уточнил он.

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