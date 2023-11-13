«Без макияжа, с пучком и в поту». Почему 54-летняя Дженнифер Лопес отказалась от косметики?

54-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес объяснила в интервью People, почему она отказалась от косметики при записи роликов для соцсетей. Знаменитость заявила, что чувствует себя уверенно в естественном виде.

«Это не значит, что я не люблю гламур. Но мне также нравится девушка, которая сидит дома без макияжа, с пучком, в поту и выглядит так, будто только что проснулась», — пояснила Лопес.

По словам певицы, она пытается распространять идею о том, что ходить без макияжа — нормально. Женщина в зависимости от настроения может быть как и полностью накрашенной, так и нет, пояснила звезда.

Ранее свой отказ от макияжа объяснила 56-летняя актриса Памела Андерсон.