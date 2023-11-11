08:00, 11 ноября 2023
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Вот это расценки! Джанабаева перед Новым годом выкатила обновленный прайс
© Фото: Наталья Крылова / Wikimedia Commons
Обновленный прайс выкатила в преддверии Нового года певица Альбина Джанабаева. Расценки на выступления артистки поражают, отмечает Shot.
Полгода назад Джанабаева соглашалась выступать на корпоративах за 850 тысяч рублей, а сегодня концерт экс-солистки «ВИА Гры» обойдется заказчику в 2,5 миллиона рублей на ИП плюс семь процентов сверху, пишет канал.
Ранее сообщалось, какой гонорар просит певица Алла Пугачева за выступление в Москве.