Двое приезжих избили полицейского у столичного кафе

Двое приезжих из Средней Азии избили полицейского у кафе на западе столицы, сообщает Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По данным ведомства, мигранты 1997 и 1998 годов рождения, находясь на крыльце одного из заведений общепита на улице Ивана Франко, избили оперативника. Известно, что полицейский приехал на место для пресечения их противоправных действий.

Нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Один из задержанных признал свою вину, другой от ее признания отказался.

Также выяснилось, что приезжие находились в России с нарушением требований миграционного законодательства.