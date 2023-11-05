«Ей нужен обычный мужик!» Друг Пугачевой назвал причину расставания Примадонны с Галкиным

Причину расставания певицы Аллы Пугачевой с супругом, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) назвал в интервью MK.RU друг Примадонны, шоумен Стас Барецкий. По его мнению, жить звездному союзу осталось недолго.

«Алле, я считаю, нужен обычный мужчина, не лицедей. Зачем ей красавчики и гламурные персоны? Ей лучше будет с обычным мужиком, с которым можно в замке встретить старость, сажая картошку и редиску на огороде», — сказал Барецкий.

Он заявил, что обладает информацией об отношениях Пугачевой и Галкина, в которых больше года назад произошла трещина. А на днях, по словам шоумена, юморист устроил Примадонне истерику из-за ее отъезда в Россию, после этого артистка окончательно охладела к супругу.

«Алла начала осознавать, что Галкин — не ее мужчина. Они, я думаю, не сошлись характерами, они два абсолютно разных человека. У них часто случаются ссоры. В том числе и на фоне ревности. Он ведь ревнует ее и ко мне тоже!» — пояснил собеседник издания.