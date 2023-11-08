«Завтра к нему приеду». Друг Николая Дроздова откровенно рассказал о состоянии телеведущего

О самочувствии 86-летнего телеведущего Николая Дроздова откровенно рассказал «Пятому каналу» его друг, художник Константин Мирошник. Он заявил, что шоумен не ложился в больницу, как ранее писали СМИ.

«Он дома сейчас, все нормально. Я не знаю, откуда эта информация», — заявил Мирошник.

По словам художника, недавно Дроздов предлагал ему увидеться и поесть том ям. «У нас рядом есть маленькое любимое местечко, мы там едим этот суп. Завтра к нему приеду», — сообщил он. Кроме того, у приятелей запланировано совместное путешествие по России.

За последний год Дроздов несколько раз попадал в больницу. Телеведущий проходил длительную реабилитацию после неудачного падения и перелома семи ребер. В августе его госпитализировали из-за изменений в показателях крови.