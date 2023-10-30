Доступно каждому. Названы способы откладывать деньги при маленькой зарплате

Способы откладывать деньги при маленькой зарплате перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру» финансовый эксперт Наталья Жукова. Для начала она рекомендует выделить отдельный счет, конверт или копилку, куда будут откладываться сбережения.

Первый способ — откладывать определенную часть (5-10 процентов) от каждого денежного поступления. При этом делать это следует сразу же, а не по остаточному принципу.

Второй способ — копить по методу «обрезания хвостов», который предполагает, что человек ежедневно в определенное время заходит в приложение банка и округляет свой остаток по карте. Например, на счету 3 528 рублей, тогда можно перевести 128 рублей или же 28, в зависимости от финансовой ситуации.

Третий — откладывать каждый день на 10 рублей больше, чем в предыдущий, или же попытаться накопить деньги с несделанных покупок. Не потраченные деньги рекомендуется откладывать в копилку.

Кроме того, специалист советует проводить «разгрузочные дни», ничего тратить и откладывать сэкономленные средства.

Ранее экономист назвала мешающие большинству россиян копить деньги факторы.