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08:01, 07 августа 2023
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Доставщик еды рассказал о своем заработке в Москве

Доставщик еды рассказал о своем заработке в Москве

© Кадр: @arturpobedonosec

Доставщик еды в интервью блогеру Артуру Победоносцу рассказал о своем заработке в Москве. Ролик был опубликован в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Курьер сообщил, что в месяц его заработная плата составляет около 70 тысяч рублей. При этом работать ему приходится шесть дней в неделю по 11-12 часов в сутки. Он уточнил, что агрегатор делает работникам доставки скидку на свои электросамокаты, поэтому аренда такого транспорта обходится в среднем в 300 рублей в день.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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