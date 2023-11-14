«Достану шикарную грудь». Как на людях кормит младенца жена комика Соболева?

Правилами воспитания детей поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) жена комика Ильи Соболева, мать троих детей Наталья. Как она на людях кормит младенца?

«У меня есть важные пунктики: я не беру маленьких детей в рестораны, в ТЦ, не вожу туда, где много народу, стараюсь посещать мероприятия на открытом воздухе, объясняю детям, что такое хорошо, а что плохо, самое главное — не мешаем другим», — написала девушка.

Соболева отметила, что кормит грудного ребенка, где хочет, но не смущая других: прикрывается, если есть посторонние. По ее словам, при случае, они присядут в уголке, она достанет «свою шикарную грудь» и покормит.

Ранее жена комика Соболева показала честные фото.