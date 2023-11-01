Хотите пощекотать нервы? В Москве найден дом с привидениями!

Хотите пощекотать нервы? Отправляйтесь в дом с привидениями в Москве. Об особняке купца Игумнова рассказали в официальном Telegram-канале программы «Мой район». Здание стоит на улице Большая Якиманка, 43, 1.

«Здесь якобы обитает призрак "белой дамы", возлюбленной хозяина нарядного особняка. Богач убил красавицу в припадке ревности и замуровал в одной из стен. Женский плач и стоны были долго слышны из-за кирпичной кладки. А потом в доме вдруг стали видеть девушку в белом, являвшуюся невесть откуда», — рассказали легенду администраторы канала.

Уточняется, что эта история произошла в конце XIX века. В настоящее время в особняке находится резиденция посла Франции. Любители мистики могут попасть внутрь два раза в год: это реально в День музеев и День исторического и культурного наследия Москвы.

Ранее был раскрыт адрес еще одного московского дома с привидениями.