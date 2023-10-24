Дом Аршавина: футболист за миллионы выставил на продажу коттедж

Свой особняк в Санкт-Петербурге выставил на продажу известный российский футболист Андрей Аршавин. Он планирует продать коттедж за 150 миллионов рублей, сообщает KP.RU.

Лот представляет собой трехэтажный дом площадью 400 «квадратов». Внутренняя отделка выполнена из натуральных материалов. На цокольном этаже оборудованы сауна и джакузи, душевые, прачечная, есть место для отдыха. На первом этаже — гостиная с мраморным камином. На втором этаже — две спальни. Еще три спальни расположились на третьем этаже. В главной спальне, уточняется, установлена парящая кровать.

Ранее стало известно, что юморист Семен Слепаков (признан иностранным агентом) продал свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы.