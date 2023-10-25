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21:05, 25 октября 2023
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Раскрыта стоимость дома Александра Реввы в Подмосковье

Раскрыта стоимость дома Александра Реввы в Подмосковье

© Фото: Okras / Wikimedia Commons

Стоимость подмосковного дома шоумена Александра Реввы составляет 250 миллионов рублей. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, двухэтажный коттедж артиста площадью 582 квадратных метра находится в Истринском районе. В доме имеется несколько спален, гардеробных, ванных и гостиная.

Ревва пытался продать дом после отъезда из России в Испанию, отметил Mash. Сейчас артист вернулся в Москву и отказался от этой идеи.

Ранее была раскрыта стоимость квартиры актера Николая Караченцова в центре Москвы.

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