Раскрыта стоимость дома Александра Реввы в Подмосковье

Стоимость подмосковного дома шоумена Александра Реввы составляет 250 миллионов рублей. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, двухэтажный коттедж артиста площадью 582 квадратных метра находится в Истринском районе. В доме имеется несколько спален, гардеробных, ванных и гостиная.

Ревва пытался продать дом после отъезда из России в Испанию, отметил Mash. Сейчас артист вернулся в Москву и отказался от этой идеи.

Ранее была раскрыта стоимость квартиры актера Николая Караченцова в центре Москвы.